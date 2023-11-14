Honor 100 и Honor 100 Pro показали на рендерах

В сети появились официальные изображения смартфонов серии Honor 100, официальный релиз которых запланирован на 23 ноября. Honor 100 Pro приписывают наличие 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой до 3,2 ГГц и графикой Adreno 740, AMOLED-экрана с разрешением 1,5K и ШИМ с частотой 3840 Гц, сдвоенной фронтальной камеры, тройной 50-Мп тыльной камеры и поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт. Базовую модель Honor 100 оснастят OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, процессором Snapdragon 7 Gen 3, батареей ёмкостью 5000 мАч и 100-Вт зарядкой.

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