Honor 100 первым получит SoC Snapdragon 7 Gen 3

Авторитетный информатор Digital Chat Station подтвердил слухи о том, что Honor 100 станет первым смартфоном на рынке с еще не представленной официально однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Что до старшей модели Honor 100 Pro, то она будет основана на прошлогоднем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Также обоим смартфонам прочат наличие поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения, а также дисплея с разрешением 1,5К и частотой ШИМ 3840 Гц. Дизайн смартфонов уже известен. Более того, в Китае на них принимаются предварительные заказы. Официальный релиз запланирован на 23 ноября.