Honor 10A готовится к релизу

Ожидается, что в ближайшее время Honor расширит свою линейку смартфонов новыми моделями. С тех пор, как компания стала независимой, производитель анонсировал только один телефон — флагманский Honor V40. Но свежая утечка показала, что к концу месяца будет выпущено больше продуктов, одним из которых является Honor 10A. По словам RODENT950, пользователя Twitter, известного утечками информации о Huawei и Honor, китайский производитель анонсирует планшет Honor V7 и телефон среднего класса Honor 10A к концу месяца. Honor V7 и Honor 10A станут преемниками прошлогодних Honor V6 и Honor 9A соответственно. V7 должен появиться как флагманский планшет высокого класса, как и его предшественник, но еще неизвестно, с каким чипсетом он будет поставляться.