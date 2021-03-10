Honor 10A готовится к релизу

Ожидается, что в ближайшее время Honor расширит свою линейку смартфонов новыми моделями. С тех пор, как компания стала независимой, производитель анонсировал только один телефон — флагманский Honor V40. Но свежая утечка показала, что к концу месяца будет выпущено больше продуктов, одним из которых является Honor 10A. По словам RODENT950, пользователя Twitter, известного утечками информации о Huawei и Honor, китайский производитель анонсирует планшет Honor V7 и телефон среднего класса Honor 10A к концу месяца. Honor V7 и Honor 10A станут преемниками прошлогодних Honor V6 и Honor 9A соответственно. V7 должен появиться как флагманский планшет высокого класса, как и его предшественник, но еще неизвестно, с каким чипсетом он будет поставляться.

Комментарии и отзывы Honor 10A
Обзоры:
Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Новости:
Флагман Redmi K40 можно заказать в Китае

Официальная презентация смартфона Redmi K40 состоится только 25 февраля, однако это не помешало магазину ...
Redmi приняла 230 тысяч заказов на смартфоны серии K40

Redmi, поддерживаемая Xiaomi, выпускает смартфоны серии Redmi K40 в Китае 25 февраля. Компания уже открыл...
Gionee Max Pro с АКБ на 6000 мАч оценен в €80

Вчера компания Gionee представила в Индии весьма любопытный бюджетный смартфон Gionee Max Pro, который бы...
Обзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформахОбзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформах
Обзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытиемОбзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытием
Лучшие хлебопечки для дома. REDMOND RBM-M1911Лучшие хлебопечки для дома. REDMOND RBM-M1911
Обзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPSОбзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPS
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеемОбзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеем
Смартфон Redmi 7 получил обновление до M...
Смартфон Redmi 7 получил обновление до MКомпания Xiaomi выпустила фирменную надстройку MIUI 12 для бюджетного смартфона Redmi 7. Пока апдейт нахо...
Samsung представила новый телевизор-рамк...
Samsung представила новый телевизор-рамкSamsung обновила один из своих самых необычных телевизоров: The Frame 2021 обещает еще более органично вп...
Adobe Premiere Pro, Rush и Audition опти...
Adobe Premiere Pro, Rush и Audition оптиКомпьютеры Mac M1 на базе ARM от Apple определенно завоевали популярность в сфере вычислительной техники ...
Samsung Galaxy M12 засветилась в Geekben...
Samsung Galaxy M12 засветилась в GeekbenКомпания Samsung работает над выпуском смартфона Galaxy M12. Теперь новинка засветилась на платформе тест...
Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 5 зас...
Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 5 засКомпания ASUS раскрыла название своего следующего геймерского смартфона ROG Phone – как и предполагалось,...
RedmiBook Pro на Tiger Lake-H35 готов к ...
RedmiBook Pro на Tiger Lake-H35 готов к Компания Xiaomi поделилась изображениями нового ноутбука RedmiBook Pro, выход которого состоится 25 февра...
Honor V40 слили в сеть...
Honor V40 слили в сетьНа прошлой неделе Honor V40 появился в базе данных сертификации CMIIT с номером модели YOK-AN10. В суббот...
Black Shark 4 набрал 788 505 баллов на A...
Black Shark 4 набрал 788 505 баллов на AГенеральный директор компании Xiaomi обнародовал результаты тестов AnTuTu грядущего смартфона Black Shark...
Обзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубк...
Обзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубкСегодня к нам в руки попала мясорубка HAIER HG-700, с помощью которой можно не только делать фарш, но и к...
Realme C2 наконец-то получил обновление ...
Realme C2 наконец-то получил обновление Смартфон начального уровня Realme C2 был выпущен в 2019 году. Это был самый дешевый и самый продаваемый т...
Глобальный вариант Xiaomi Mi Watch в про...
Глобальный вариант Xiaomi Mi Watch в проУстройства Xiaomi становятся довольно популярными благодаря своим потрясающим функциям и привлекательной ...
Лучшая бензопила. Hyundai Х370 1500 Вт/2...
Лучшая бензопила. Hyundai Х370 1500 Вт/2Достаточно часто пользователи задаются вопросом о выборе не только электроники, но и, например, каких-то ...
Обзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистратор
Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамойОбзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамой
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1
Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor