Honor 10X Lite доступен для предварительных заказов в России

Honor 10X Lite официально анонсирован в России. В преддверии глобального развертывания 10 ноября устройство будет доступно для предварительных заказов, начиная с 6 ноября.

Honor 10X Lite в России поставляется с одной оперативной памятью 4 ГБ и 128 ГБ памяти. Его цена составляет 16 990 рублей. Honor 10X Lite будет доступен трех цветовых вариантах: черном, зеленом и фиолетовом, хотя официально продажи начнутся 20 ноября.

Honor 10X Lite имеет 6,67-дюймовый TFT дисплей с разрешением экрана FHD+ (2400×1080 пикселей). За производительность смартфона отвечает процессор Kirin 710A. Основная камера получила четыре модуля: 40 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Для селфи используется 8 Мп объектив. Все это поддерживается батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Для подключения вы получаете Bluetooth 5.1, слот MicroSD, Wi-Fi, 4G LTE, GPS, ГЛОНАСС и порт USB Type-C. Устройство работает под управлением Magic UI 3.1 на базе Android 10 из коробки.