Honor 10X Lite появился в российской продаже

Компания Honor дала старт российским продажам смартфона Honor 10X Lite, который оценен в 16 990 рублей. Однако первое время он будет доступен по скидке в 1500 рублей, а в качестве бесплатного бонуса пользователи смогут получить фитнес-браслет Honor Band 5.

Напомним, что смартфон оснащается 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, врезанной в экран фронтальной камерой на 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, квадрокамерой на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой на 22,5 Вт, фирменной платформой Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, модулем NFC, симметричным портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 10 с надстройкой Magic UI 3.1.