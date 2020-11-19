Honor 10X Lite появился в российской продаже

Компания Honor дала старт российским продажам смартфона Honor 10X Lite, который оценен в 16 990 рублей. Однако первое время он будет доступен по скидке в 1500 рублей, а в качестве бесплатного бонуса пользователи смогут получить фитнес-браслет Honor Band 5.

Напомним, что смартфон оснащается 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, врезанной в экран фронтальной камерой на 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, квадрокамерой на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой на 22,5 Вт, фирменной платформой Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, модулем NFC, симметричным портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 10 с надстройкой Magic UI 3.1.
Комментарии и отзывы Honor 10X Lite
Обзоры:
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Новости:
Смартфон Pocophone F1 обновили до MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную глобальную версию фирменной прошивки MIUI 12 для своего бестселлера ...
Защищенный смартфон Blackview BL6000 Pro оценен в $400

Компания Blackview начала принимать предварительные заказы на защищенный смартфон Blackview BL6000 Pro 5G...
Предварительные заказы на Huawei Mate 40 распроданы всего за 28 секунд

Huawei выпустила свои долгожданные флагманские смартфоны линейки Mate следующего поколения - серию Huawei...
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Обзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгонаОбзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгона
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2
Представлен игровой монитор LG 27GN800 с...
Представлен игровой монитор LG 27GN800 сLG добавила в свой ассортимент новый монитор с частотой обновления экрана 144 Гц и Nano IPS панелью. Разм...
AMD и MediaTek работают над контроллером...
AMD и MediaTek работают над контроллеромAMD начала сотрудничает с MediaTek в создании контроллера Wi-Fi. Если компаниям это удастся, AMD составит...
TEAMGROUP представила адаптер T-FORCE SS...
TEAMGROUP представила адаптер T-FORCE SSTEAMGROUP выпустила два новых продукта: магнитный адаптер T-FORCE SSD и карту памяти microSD Gaming A2. М...
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бе...
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. БеЛинейка Redmi Note стала по-настоящему «народной», предложив хорошее техническое оснащение в недорогом се...
Huawei Mate 30 Pro E представят вместе с...
Huawei Mate 30 Pro E представят вместе сВ августе этого года китайский регулятор TENAA сертифицировал смартфон Huawei c кодовым названием LIO-AN0...
Alphacool представляет водоблок Eisblock...
Alphacool представляет водоблок EisblockAlphacool представляет водоблок Eisblock Aurora Acetal GPX-N для видеокарт RTX 3080 и RTX 3090. Конструкц...
Вышел трейлер многопользовательского реж...
Вышел трейлер многопользовательского режПохоже, пора уходить от Call of Duty: Modern Warfare. Activision и разработчик Treyarch представили много...
NVIDIA GeForce RTX 3080 может разогнатьс...
NVIDIA GeForce RTX 3080 может разогнатьсВ первой NVIDIA GeForce RTX 3080 видеокарты результаты разгона были размещены. Тесты и результаты произво...
MSI представила игровую мышку GM20 Elite...
MSI представила игровую мышку GM20 EliteMSI представила игровую мышку GM20 Elite. Мышь использует оптический сенсор PixArt PAW 3309 с разрешением...
Предстоящая функция WhatsApp позволит от...
Предстоящая функция WhatsApp позволит отВ сети появились доказательства того, что WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит пользова...
iRobot представила ИИ для робота-пылесос...
iRobot представила ИИ для робота-пылесосКомпания iRobot, которая выпускает одни из лучших умных роботов-пылесосов на рынке, официально представил...
В новом обновлении Pokеmon Go будет прек...
В новом обновлении Pokеmon Go будет прекПредстоящее обновление Pokemon Go окажет большое влияние на игроков, использующих старые телефоны. ...
Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для AppleОбзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для Apple
Обзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900KОбзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900K
Обзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтровОбзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтров
Лучшая микроволновка. Samsung MW5000TЛучшая микроволновка. Samsung MW5000T
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor