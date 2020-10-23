Honor 10X Lite выйдет 23 октября

В сети появилась утечка о грядущем телефоне среднего класса Honor 10X Lite.

Теперь же утечки подтвердились, устройство будет официально представлен 23 октября в России. Саудовская Аравия - еще один рынок, который, получит данный смартфон. В России Honor предварительные заказы будут доступны для заказа с 6 ноября. А покупка будет доступна с 13 ноября.

На официальных рендерах телефон представлен в цветах Emerald Green и Icelandic Frost . Третий цветовой вариант Midnight Black также будет доступен в России. Дисплей устройства имеет отверстие в центре вверху, а на его задней панели находится модуль камеры прямоугольной формы, в котором размещены четыре камеры.

Устройство оснащено чипсетом Kirin 710A в паре 4 ГБ оперативной памяти и внутренней памяти объемом 128 ГБ. ОС Android 10 на базе EMUI поставляется с предустановленной на Honor 10X Lite. У него 8-мегапиксельная фронтальная камера. В телефоне с четырьмя камерами есть основной объектив на 48 мегапикселей, сверхширокий объектив на 8 мегапикселей, макросъемка на 2 мегапикселя и 2-мегапиксельная линза для увеличения глубины резкости. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт.

Цена Honor 10X Lite для России неизвестна. В Европе он может стоить около 200 евро, а в Саудовской Аравии - 213 долларов.
Комментарии и отзывы Honor 10X Lite
Обзоры:
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?
Новости:
Huawei может продать бизнес по продаже мобильных телефонов Honor

Группа потребительского бизнеса Huawei столкнулась с огромной проблемой, которая может разрушить бизнес б...
Смартфон Vivo X50e 5G оценен в 480 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X50e5G, одной из особенностей которой является под...
Xiaomi Mi Mix 2 получил стабильную MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 для старого флагмана Mi Mix 2. К с...
Обзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесосОбзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесос
Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкойОбзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой
Обзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и паденийОбзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и падений
Обзор STARWIND SBR6155. Лучшая хлебопечка до 7000 рублейОбзор STARWIND SBR6155. Лучшая хлебопечка до 7000 рублей
Обзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублейОбзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублей
Huawei Mate 40 Pro засветился на живом ф...
Huawei Mate 40 Pro засветился на живом фКитайские источники опубликовали фото включённого флагмана Huawei Mate 40 Pro, официальный дебют которого...
OnePlus 7/7 Pro получит обновление Oxyge...
OnePlus 7/7 Pro получит обновление OxygeПредставитель компании OnePlus сообщил, когда прошлогодние флагманы OnePlus 7 и OnePus 7 Pro получат обно...
Появились новые кадры игрового процесса ...
Появились новые кадры игрового процесса В сети опубликованы новые кадры грядущей игры Godfall для консоли PlayStation 5. В ней демонстрируется на...
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие см...
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для современного человека. Встреч...
Huawei может продать бизнес по продаже м...
Huawei может продать бизнес по продаже мГруппа потребительского бизнеса Huawei столкнулась с огромной проблемой, которая может разрушить бизнес б...
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для у...
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для уСемейство ноутбуков ASUS M509 включает 15.6-дюймовые модели с процессорами AMD Athlon и Ryzen, а также со...
Samsung Galaxy S20 FE будет стоить 700 е...
Samsung Galaxy S20 FE будет стоить 700 еАвторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями о цене на смартфон Galaxy S20 FE, кото...
Представлен игровой ноутбук Honor Hunter...
Представлен игровой ноутбук Honor HunterКомпания Honor представила ноутбук Hunter V700, который появится в продаже 27 сентября по цене от 1100 до...
Lian Li представила новые вентиляторы UN...
Lian Li представила новые вентиляторы UNLian Li представила новые вентиляторы UNI FAN SL120 с уникальной системой подключения. Уникальностью тако...
Voigtlander Nokton Vintage 50mm F1.5 Asp...
Voigtlander Nokton Vintage 50mm F1.5 AspКомпания Cosina представила объектив Voigtlander Nokton Vintage 50mm F1.5 Aspherical II VM, который прихо...
Xiaomi запускает беспроводной пылесос MI...
Xiaomi запускает беспроводной пылесос MIXiaomi официально выпустила беспроводной пылесос MIJIA K10. Беспроводной пылесос MIJIA K10 в настоящее вр...
Новый Vivo Y51 получил AMOLED-дисплей и ...
Новый Vivo Y51 получил AMOLED-дисплей и Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y51, которая не имеет ничего общего с одноименным ...
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Обзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишамиОбзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишами
Обзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПКОбзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПК
Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для AppleОбзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для Apple
Обзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышкаОбзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышка
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor