Honor 10X Lite выйдет 23 октября

В сети появилась утечка о грядущем телефоне среднего класса Honor 10X Lite.

Теперь же утечки подтвердились, устройство будет официально представлен 23 октября в России. Саудовская Аравия - еще один рынок, который, получит данный смартфон. В России Honor предварительные заказы будут доступны для заказа с 6 ноября. А покупка будет доступна с 13 ноября.

На официальных рендерах телефон представлен в цветах Emerald Green и Icelandic Frost . Третий цветовой вариант Midnight Black также будет доступен в России. Дисплей устройства имеет отверстие в центре вверху, а на его задней панели находится модуль камеры прямоугольной формы, в котором размещены четыре камеры.

Устройство оснащено чипсетом Kirin 710A в паре 4 ГБ оперативной памяти и внутренней памяти объемом 128 ГБ. ОС Android 10 на базе EMUI поставляется с предустановленной на Honor 10X Lite. У него 8-мегапиксельная фронтальная камера. В телефоне с четырьмя камерами есть основной объектив на 48 мегапикселей, сверхширокий объектив на 8 мегапикселей, макросъемка на 2 мегапикселя и 2-мегапиксельная линза для увеличения глубины резкости. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт.

Цена Honor 10X Lite для России неизвестна. В Европе он может стоить около 200 евро, а в Саудовской Аравии - 213 долларов.