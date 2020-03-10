Honor 10X получит 5G

Можно с уверенностью сказать, что на текущий момент производители смартфонов уже не боятся 5G и спокойно устанавливают в свои системы поддержку сотовых сетей пятого поколения. Однако у некоторых китайских компаний до сих пор нет крутого решения с поддержкой этих сетей, так что им нужно догонять конкурентов. Вскоре, к примеру, в продажу поступит новый смартфон Honor 10X, который получит необходимый чип и позволит получать доступ к интернету на невероятных скоростях. Проблема только в том, что на текущий момент на рынке нет в свободном доступе операторов, которые могли бы предоставить сотовую сеть пятого поколения, даже оборудования пока что нет. Нужно будет ждать, пока эти сети станут общедоступными и тогда брать гаджет.