Honor 10i не стоит своих денег

В последнее время производители почему-то стали активно выпускать смартфоны с тремя камерами, как будто это настолько важная фишка, что прямо привлекает потенциальных покупателей. Например, вот официально анонсировали смартфон Honor 10i, который вроде ничем от обычного устройства и не отличается. У него большой дисплей, но его испортили вырезом, плюс дизайн ничем не выделяется на фоне конкурентов. Зато есть тройная камера, которая расположена на тыльной панели устройства и позволяет вам снимать действительно качественные снимки. Стоит ли этот смартфон своих денег? Да, но лишь для тех пользователей, которые хотят от смартфона именно трех камер, а не чего-то иного в плане производительности или внешнего вида. Стоит присмотреться.