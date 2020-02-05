Honor 20 Lite приехал в Россию

На территории России официально представлен смартфон Honor 20 Lite, который стоит всего 14990 рублей и при этом оборудован всем необходимым, дабы радовать пользователя качественным экраном, производительной начинкой и хорошей системой камер. На текущий момент это одно из самых интересных устройств на рынке, которое отлично справляется с конкуренцией, так как даже самые продвинутые смартфоны в этой категории существенно уступают Honor 20 Lite в плане производительности и дополнительных бонусов. Обязательно стоит обратить внимание в том случае, если вы хотите доступное устройство высокого качества с приличным набором бонусов. Более серьезных конкурентов для данного смартфона на текущий момент банально просто нет.