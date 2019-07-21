Honor 20 Pro с Quad-камерой

Смартфон готов предложить Quad-камеру с 48-Мп основным, 16-Мп широкоугольным, 8-Мп телефото 2-Мп макро-объективами, аккумулятором на 4000 мАч, мощным «железом» во главе с Kirin 980, IPS-экраном с «дыркой» для фронтальной камеры и дизайном с применением объемного стекла. Официальная российская презентация гаджета пройдет 25 июля, а 26 июля стартует прием предварительных заказов. Цена пока не называется, но Honor обозначил, что в России будет представлена версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, а бонусом предзаказа выступят TWS-наушники FlyPods Lite. А еще на смартфон будет действовать расширенная гарантия на 2 года.О стоимости новинки пока неизвестно.