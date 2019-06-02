Honor 20 и Honor 20 Pro получили очень мощный модуль Bluetooth

В сети появились подробности об аппаратных возможностях недавно представленных смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro. Оказывается, новинки оснастили модулем беспроводной связи Bluetooth с неофициальным названием Super Bluetooth. Он может передавать данные на расстоянии до 200 метров при отсутствии препятствий между приемником и передатчиком. Впрочем, это утверждает источник, а нам хотелось бы видео с подтверждением этой информации.

Напомним, что Honor 20 Pro оснащается топовым чипсетом Kirin 980, до 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой в 22,5 Вт, четверной основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 на 48 Мп и обьектива с диафрагмой F/1,4, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп, телеофото-модулем на 8 Мп и 2 Мп модулем для макросъёмки, фронтальной камерой на 32 Мп, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, сканером отпечатков пальцев на боковой грани и предустановленной операционной системой Android 9 Pie.