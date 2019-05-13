Honor 20 с четырьмя камерами

На просторах интернета появились тизеры смартфона Honor 20, который указывают на наличие четырех камер в основной системе устройства. Более того, по тизеру можно понять, о каких именно камерах идет речь. Самая верхняя камера смартфона является неким стандартом — это привычный телеобъектив, только без особо большого фокусного расстояния. Далее идет широкоугольный объектив, который позволяет вам снимать широкую картинку и получать красивые фотографии пейзажей, например. Третий объектив намекает нам на возможности съемки макро, что является уникальной функцией, ведь у других производителей смартфонов пока что такого нет. Четвертая камера является зум-объективом, что тоже полезно, хотя и не является чем-то невероятным.