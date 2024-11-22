Honor 300 Pro показали в трех расцветках Вчера компания Honor раскрыла дизайн смартфона Honor 300, а сегодня пришла очередь старшей модели Honor 300 Pro. Аппарат запечатлен в черной, зеленой и песочной расцветках. Отметим наличие изогнутого экрана, тройной основной камеры и сдвоенной селфи-камеры. Производитель также подтвердил наличие версий на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Ранее сообщалось, что Honor 300 Pro оснастят прошлогодней флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, тыльной камерой с 50-Мп перископным модулем и поддержкой беспроводной зарядки. Базовая модель будет основана на процессоре серии Qualcomm Snapdragon 7 Gen. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Вчера 22:36 . Honor 300 Pro

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