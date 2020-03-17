Honor 30S получит странную камеру

Видимо, компания Samsung запустила на рынке смартфонов новую моду на смартфоны, так как сейчас в продаже появилось очень много гаджетов с основной системой камер, которая выполнена в прямоугольном формате на черном фоне. К примеру, скоро в продажу попадет смартфон Honor 30S, который уже слили в сеть, и у него на тыльной стороне корпуса тоже расположена система из нескольких камер черного цвета. Выглядит достаточно интересно, но не сказать, что красиво, особенно если учитывать, что эти камеры можно было бы разместить на достаточно компактной панели и не делать столь большую пластиковую вставку на тыльной стороне устройства. Будем надеяться, что в будущем производитель будет делать более интересные смартфоны с красивым дизайном.