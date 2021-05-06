Honor 50 Pro+ получит 120-Гц дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о флагманских смартфонах серии Honor 50, выход которой ожидается уже в текущем месяце. Итак, старшая модель Honor 50 Pro+ получит топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, тройную основную камеру, быструю оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1.

Предыдущие слухи прочили флагману сдвоенную фронтальную камеру на 32 Мп и 8 Мп, батарею ёмкостью 4400 мАч, поддержку проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
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