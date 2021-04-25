Honor 50 Pro+ получит дисплей c разрешением 2K+

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Honor 50 Pro+, выход которого ожидается уже в следующем месяце. Устройству прочат 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K+, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+, сдвоенную селфи-камеру с модулями на 32 Мп и 8 Мп, тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп, телефото на 8 Мп и f/2,4) и времяпролетной камерой ToF, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батарею ёмкостью 4400 мАч, поддержку проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.