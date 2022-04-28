Honor 50 и Honor 50 Pro получили бета-версию Android 12

Компания Honor начала бета-тестирование фирменной оболочки Magic UI 6.0 на основе операционной системы Android 12 для смартфонов Honor 50 и Honor 50 Pro. Пока апдейт доступен только для китайских пользователей. Выход стабильной версии прошивки запланирован на текущий квартал. В следующем квартале финальную версию Magic UI 6.0 получат Honor X30, Honor V40, планшет Honor V7 и прочие модели китайского производителя.

Напомним, что Honor 50 оснащается восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G, изогнутым 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом, корпусом толщиной в 7,78 мм, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 66 Вт и модулем NFC.