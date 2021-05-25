Honor 50 может получить поддержку сервисов Google

Когда компания Huawei была добавлена ​​в список запрещённых юридических лиц США, она потеряла доступ не только к аппаратным компонентам и производственным материалам, но и к программным продуктам. В контексте смартфонов это означало, что производитель больше не мог официально и законно устанавливать проприетарные приложения и сервисы Google, даже если у производителя все еще был доступ к операционной системе Android с открытым исходным кодом. Конечно, эти ограничения также коснулись его суббренда Honor, которого постигла та же участь, что и Huawei.

Когда Huawei продала Honor, двери последней открылись для партнерства с американскими компаниями. Буквально на прошлой неделе Honor объявила, что предстоящая серия смартфонов Honor 50 будет оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Предыдущие телефоны Honor, особенно известные, работали на кристалле Kirin от Huawei, так как установить американский процессор не позволял закон. Естественно, это вызвало вопросы о том, будут ли новые смартфоны иметь доступ к Google Play Store теперь, когда Honor свободна от Huawei. К сожалению, точной информации относительно данного момента пока что нет и производитель тоже отвечать совершенно не планирует. Наоборот, представители китайской компании всячески работают над тем, чтобы свести обсуждения операционной системы нового устройства к нулю. Но мы будем надеяться, что производитель все же представит новый смартфон с поддержкой всех необходимых нам сервисов.
Комментарии и отзывы Honor 50
Samsung Galaxy A42 5G обновился до Andro...
Смартфон Samsung Galaxy A42 5G вышел на рынок в прошлом году с ОС Android 10 на борту. Теперь устройство ...
Смартфон Honor Play 20 оценен в 140 долл...
Компания Honor пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Honor Play 20, которая работает под упр...
Nubia Red Magic 6 Pro показали на фото...
Китайское сертификационное ведомство TENAA поделилось живыми фото геймерских смартфонов Nubia Red Magic 6...
TCL Fold 'n Roll телефон который складыв...
Компания TCL у себя на мероприятии продемонстрировала одно концептуальное устройство под названием TCL Fo...
Выбираем автохимию для автомобиля...
Нас достаточно часто спрашивают о том, какая Автокосметика и Автохимия нужна для пользователя, чтобы его ...
ПК-корпус Antec NX410 получил две расцве...
Компания Antec представила компьютерный корпус NX410, который выйдет в черной и белой расцветках. Новинка...
Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подс...
Тестируемая сегодня подставка для наушников Razer Base Station V2 Chroma позволяет не только организовать...
Samsung Galaxy S21 оказался успешнее Gal...
Компания Samsung отчиталась об успехах флагманских смартфонов Galaxy S21, которые были выпущены в начал...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor