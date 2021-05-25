Honor 50 может получить поддержку сервисов Google

Когда компания Huawei была добавлена ​​в список запрещённых юридических лиц США, она потеряла доступ не только к аппаратным компонентам и производственным материалам, но и к программным продуктам. В контексте смартфонов это означало, что производитель больше не мог официально и законно устанавливать проприетарные приложения и сервисы Google, даже если у производителя все еще был доступ к операционной системе Android с открытым исходным кодом. Конечно, эти ограничения также коснулись его суббренда Honor, которого постигла та же участь, что и Huawei.

Когда Huawei продала Honor, двери последней открылись для партнерства с американскими компаниями. Буквально на прошлой неделе Honor объявила, что предстоящая серия смартфонов Honor 50 будет оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Предыдущие телефоны Honor, особенно известные, работали на кристалле Kirin от Huawei, так как установить американский процессор не позволял закон. Естественно, это вызвало вопросы о том, будут ли новые смартфоны иметь доступ к Google Play Store теперь, когда Honor свободна от Huawei. К сожалению, точной информации относительно данного момента пока что нет и производитель тоже отвечать совершенно не планирует. Наоборот, представители китайской компании всячески работают над тем, чтобы свести обсуждения операционной системы нового устройства к нулю. Но мы будем надеяться, что производитель все же представит новый смартфон с поддержкой всех необходимых нам сервисов.