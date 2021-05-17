Honor 50 получи 5-нм платформу Snapdragon 775

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах серии Honor 50, которые уже получили одобрение от китайских регуляторов и готовы к выходу. Утверждается, что стандартная модель получит новую 5-нанометровую 8-ядерную платформу Qualcomm Snapdragon 775G с процессорными ядрами Kryo 6xx, а также поддержкой оперативной памяти LPDDR5 и флеш-памяти UFS 3.1. Также смартфоны Honor 50 смогут похвастаться поддержкой проводной сверхбыстрой зарядки мощностью 66 Вт и 100 Вт.

Предыдущие слухи приписывали Honor 50 Pro+ топовый процессор Snapdragon 888, 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К и кадровой частотой 120 Гц, тройную тыльную камеру, сдвоенную фронтальную камеру на 32 Мп и 8 Мп, батарею ёмкостью 4400 мАч, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.