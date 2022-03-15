Honor 50 получит Magic UI 6 (Android 12) во втором квартале

Сегодня стало известно что, Honor 50 будет обновлен до Magic UI 6.0 во втором квартале (апрель-июнь), а Honor 50 Lite получит обновление в третьем квартале (июль-сентябрь).

Также не упоминаются модели из серии Honor 60 — согласно китайской дорожной карте, серии 50 и 60 должны быть обновлены во втором квартале. Однако они еще не доступны для глобального рынка.

Magic UI 6.0 представляет множество улучшений многозадачности и конфиденциальности, а также Honor Share который поддерживает совместное использование экрана, клавиатуры и мыши между телефоном и ноутбуком, а также удобную передачу файлов между ними. Ожидайте от обновления повышения производительности благодаря GPU Turbo X, сокращению использования оперативной памяти и более стабильному беспроводному соединению.