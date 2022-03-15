Honor 50 получит Magic UI 6 (Android 12) во втором квартале

Сегодня стало известно что, Honor 50 будет обновлен до Magic UI 6.0 во втором квартале (апрель-июнь), а Honor 50 Lite получит обновление в третьем квартале (июль-сентябрь).

Также не упоминаются модели из серии Honor 60 — согласно китайской дорожной карте, серии 50 и 60 должны быть обновлены во втором квартале. Однако они еще не доступны для глобального рынка.

Magic UI 6.0 представляет множество улучшений многозадачности и конфиденциальности, а также Honor Share который поддерживает совместное использование экрана, клавиатуры и мыши между телефоном и ноутбуком, а также удобную передачу файлов между ними. Ожидайте от обновления повышения производительности благодаря GPU Turbo X, сокращению использования оперативной памяти и более стабильному беспроводному соединению.
Комментарии и отзывы Honor 50
Motorola Edge 30 Ultra будет иметь интеллектуальный стилус…
Motorola Edge 30 Ultra будет иметь интеллектуальный стилусНедавно стало известно то что Motorola Edge 30 Ultra будет иметь интеллектуальный стилус, который можно с…
Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 показали на рендерах…
Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 показали на рендерахАвторитетный информатор Эван Блэсс поделился качественными изображениями геймерского смартфона Lenovo Leg…
Realme 8 получает бета-версию Realme UI 3.0…
Realme 8 получает бета-версию Realme UI 3.0Realme 8 является последним смартфоном который присоединился к программе Early Access Realme UI 3.0. Вы м…
Смартфон TCL 30 SE получил 50-Мп камеру…
Смартфон TCL 30 SE получил 50-Мп камеруКомпания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью TCL 30 SE, которая работает под управлением фирменн…
Xiaomi 12 Pro поддерживает температуру 43,5 ° C после 30 мин…
Xiaomi 12 Pro поддерживает температуру 43,5 ° C после 30 минВ последней разработке, компания Xiaomi поделилась еще одним тизером, в котором говорится об улучшенном к…
Realme Narzo 50 будет представлен 24 февраля…
Realme Narzo 50 будет представлен 24 февраляRealme представила Narzo 50A и Narzo 50i в сентябре прошлого года и, по слухам компания представит Narzo …
Xiaomi Mi 11 скоро получит финальную версию MIUI 13…
Xiaomi Mi 11 скоро получит финальную версию MIUI 13Компания Xiaomi объявила о том, что финальная версия фирменной оболочки MIUI 13 выйдет уже 28 декабря. К …
Смартфон Infinix Zero 5G оценен в 400 долларов…
Смартфон Infinix Zero 5G оценен в 400 долларовКомпания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Zero 5G, которая, среди прочего, получи…
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor