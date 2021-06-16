Honor 50 получит сервисы Google

Honor представила свои смартфоны Honor 50 и, что более важно, приложения и сервисы Google будут поддерживаться на новых смартфонах. Honor начинала как бренд Huawei, ориентированный на молодых пользователей, заимствуя технологии у своей корпоративной материнской компании, но упаковывая их в более доступную для пользователей линейку. Однако, когда Huawei была внесена в список запрещённых организаций правительства США, что лишило ее возможности вести дела с американскими фирмами, Honor также лишили доступа к приложениям и сервисам Google. Это оказалось катастрофой для Huawei, ведь продажи смартфонов резко упали. Тем временем Honor в конце прошлого года превратилась в самостоятельный бизнес, и это позволило бренду начать подписывать сделки с компаниями, которым Huawei не могла даже письмо электронное отправить.

Теперь же компания подтвердила, что плодами этой свободы станет серия смартфонов Honor 50 — устройства Honor будут иметь возможность предварительно установить Google Mobile Services (GMS) на совместимые устройства в соответствии с лицензиями от компании Google. Более того, производитель официально заявил, что с завтрашнего дня запустят предварительные заказы на смартфоны. Honor 50 будет стоить 2699 юаней (примерно 422 доллара), а Honor 50 Pro — 3699 юаней (примерно 578 долларов). Для флагманского смартфона это просто отличные цены, особенно при учёте того, что производитель не уступает конкурентам в плане качества.