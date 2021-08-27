Honor 50 представят в уникальном цвете

Компания Honor представила серию Honor 50 еще в июне — в данную серию вошли модели Honor 50 и Honor 50 Pro. Эти две модели были доступны в четырех различных цветовых решениях — снежный кристалл, летний янтарь, черный нефритово-зеленый и ярко-черный. Похоже, теперь Honor собирается выпустить новый вариант цвета для флагманской серии. Компания Huawei, которая вроде как уже не имеет ничего общего с Honor, поделилась в Weibo рекламным видео, в котором указывается на презентацию нового варианта цвета для серии Honor 50 в понедельник, 30 августа 2021 года. Тизер предполагает, что новая цветовая схема будет отражать художественные очертания современности, чтобы это не значило. К сожалению, нам придется подождать до понедельника, чтобы узнать, что готовит производитель.

Как бы то ни было, мы ожидаем, что новая модель сохранит конфигурацию текущих моделей, включая чипсет Snapdragon 778G, 6,57-дюймовый изогнутый OLED-экран, который поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц. Серия Honor 50 также оснащена батареей емкостью 4000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 66 Вт, а Honor 50 Pro поддерживает сверхбыструю зарядку 100 Вт. Кроме того, модели Honor 50 и 50 Pro оснащены четырьмя основными камерами, включая 100-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. На лицевой стороне находится 32-мегапиксельная камера для селфи.