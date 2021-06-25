Honor 50 раскупают как горячие пирожки

Сегодня серия смартфонов Honor 50 впервые стала доступна для покупки. И оказалось, что смартфон достаточно востребованный — модели Honor 50 и 50 Pro всего за 1 минуту были проданы на сумму в 77 миллионов долларов. Конечно, стоит отметить, что речь идёт о старте продаж исключительно на территории Китая, так как в других регионах смартфон пока что никто не представлял. Впрочем, ничего удивительного — базовая модель оснащена изогнутым экраном OLED с диагональю 6,57 дюйма, который поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц и частоту дискретизации касания 300 Гц. В дисплее используется конструкция с одним отверстием для камеры, расположенным по центру в верхней части экрана. Между тем, вариант Pro оснащен 6,72-дюймовым дисплеем, но имеет дизайн с двумя отверстиями в верхнем левом углу экрана для более продвинутой системы камер.

Оба смартфона при этом работают на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 778G, в которой используется 6-нм техпроцесс и архитектура Kryo 670. Что касается графики, то в процессор с поддержкой 5G интегрирован графический процессор Adreno 642L. Вариант Pro содержит аккумулятор емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. С другой стороны, Honor 50 оснащен немного большей батареей емкостью 4300 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт. Обе модели работают под управлением Magic UI 4.2 на базе Android 11 и поддерживают NFC. Что касается цен, Honor 50 на 8 ГБ + 128 ГБ доступен по цене 422 долларов, тогда как топовая версия Honor 50 Pro обойдется всего в 625 долларов.