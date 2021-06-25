Honor 50 раскупают как горячие пирожки

Сегодня серия смартфонов Honor 50 впервые стала доступна для покупки. И оказалось, что смартфон достаточно востребованный — модели Honor 50 и 50 Pro всего за 1 минуту были проданы на сумму в 77 миллионов долларов. Конечно, стоит отметить, что речь идёт о старте продаж исключительно на территории Китая, так как в других регионах смартфон пока что никто не представлял. Впрочем, ничего удивительного — базовая модель оснащена изогнутым экраном OLED с диагональю 6,57 дюйма, который поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц и частоту дискретизации касания 300 Гц. В дисплее используется конструкция с одним отверстием для камеры, расположенным по центру в верхней части экрана. Между тем, вариант Pro оснащен 6,72-дюймовым дисплеем, но имеет дизайн с двумя отверстиями в верхнем левом углу экрана для более продвинутой системы камер.

Оба смартфона при этом работают на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 778G, в которой используется 6-нм техпроцесс и архитектура Kryo 670. Что касается графики, то в процессор с поддержкой 5G интегрирован графический процессор Adreno 642L. Вариант Pro содержит аккумулятор емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. С другой стороны, Honor 50 оснащен немного большей батареей емкостью 4300 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт. Обе модели работают под управлением Magic UI 4.2 на базе Android 11 и поддерживают NFC. Что касается цен, Honor 50 на 8 ГБ + 128 ГБ доступен по цене 422 долларов, тогда как топовая версия Honor 50 Pro обойдется всего в 625 долларов.
Комментарии и отзывы Honor 50
Стала известна цена Samsung Galaxy A22 ...
В сети появились подробности о цене на смартфон Samsung Galaxy A22 5G, который еще не был представлен офи...
Samsung получила патент на смартфон с вы...
Samsung недавно получила патент на новый складной смартфон с выдвигающимся дисплеем, который предлагает н...
OPPO F11 Pro получает стабильное обновле...
Бренд OPPO начала набор бета-тестеров для OPPO F11 Pro обновления ColorOS 11 на базе Android 11 ещё в кон...
Iqoo Neo5 Vitality Edition получит SoC S...
Бренд Iqoo анонсировал презентацию смартфона Neo5 Vitality Edition, который станет чуть упрощенным вариан...
Представлен недорогой смартфон Blackview...
Компания Blackview пополнила ассортимент смартфонов моделью Blackview A100, который оценен в 250 долларов...
Koch Media и студия Myrkur Games анонсир...
Koch Media и исландская студия Myrkur Games анонсировали игру Echoes of the End. На данный момент игра на...
Умные часы BOAT Xplorer со встроенным GP...
Компания BoAt выпустила новые умные часы Xplorer. ...
Sony Xperia 1 III еще не скоро выйдет в ...
Профильный ресурс Phone Arena сообщил о том, что топовые смартфоны Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III появя...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor