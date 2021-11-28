Honor 60 Pro протестировали в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Honor 60 Pro, официальный релиз которого состоится 1 декабря. Итак, тестирование подтверждает наличие восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 778G Plus с тактовой частотой 2,5 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 11.

Смартфонам Honor 60 и Honor 60 Pro также прочат дисплеи с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройные тыльные камеры с главным модулем разрешением 108 Мп, селфи-камеры на 50 Мп и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
Комментарии и отзывы Honor 60 Pro
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