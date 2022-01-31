Honor 60 SE появился на Geekbench с SoC Dimensity 900

Новый необъявленный смартфон Honor появился в базе данных Geekbench с номером модели GIA-AN00, считается что это Honor 60 SE. Информации об этом телефоне довольно мало. Устройство работает на чипсете MediaTek Dimensity 900, и по крайней мере одна из конфигураций памяти будет предлагать 8 ГБ ОЗУ. В отчете также указано, что телефон будет поставляться с Android 12 из коробки.

Помимо этих основных характеристик, результат Geekbench предполагает, что Honor 60 SE, должен появиться довольно скоро на китайском рынке и возможно в скором времени после этого дебютирует по всему миру.