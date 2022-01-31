Honor 60 SE засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Honor 60 SE, который еще не был представлен официально. Аппарат с кодовым наименованием GIA-AN00 набрал 3314 баллов в однопоточном и 8287 баллов в многопоточном испытаниях. Бенчмарк также подтвердил наличие восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 900 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G68 MC4, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 11. Вероятно, к моменту выходу смартфон будет поставляться с актуальной ОС Android 12. Официальный релиз Honor 60 SE ожидается в следующем месяце.