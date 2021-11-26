Honor 60 и Honor 60 Pro показали на рендерах

В сети появились качественные изображения смартфонов Honor 60 и Honor 60 Pro, официальный релиз которых ожидается 1 декабря. Если верить рендерам, устройства отличаются экранами – у старшей модели он загнут на все четыре стороны. Ранее сообщалось, что смартфоны получат тройную основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, врезанную по центру селфи-камеру разрешением 50 Мп, 6,7-дюймовые AMOLED-экраны разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 778G Plus 5G и поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт.

Комментарии и отзывы Honor 60
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