Официально: Realme Narzo 90 5G получит защиту от воды

Компания Realme подтвердила наличие некоторых характеристик смартфонов Narzo 90 5G и Narzo 90x 5G, которые будут представлены в Индии уже 16 декабря. Итак, Narzo 90 5G получит батарею Titan ёмкостью 7000 мАч с 6-летним сроком работы и ресурсом на 1600 циклов зарядки, поддержку 60-Вт быстрой проводной зарядки, экран с пиковой яркостью 4000 нит, сдвоенную 50-Мп основную камеру, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69. Что касается Realme Narzo 90x 5G, то он будет отличаться дисплеем с частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 50-Мп тыльной камерой Sony с ИИ-алгоритмами и динамиками с увеличенной до 400% громкостью.