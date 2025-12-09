Официально: Realme Narzo 90 5G получит защиту от воды

Компания Realme подтвердила наличие некоторых характеристик смартфонов Narzo 90 5G и Narzo 90x 5G, которые будут представлены в Индии уже 16 декабря. Итак, Narzo 90 5G получит батарею Titan ёмкостью 7000 мАч с 6-летним сроком работы и ресурсом на 1600 циклов зарядки, поддержку 60-Вт быстрой проводной зарядки, экран с пиковой яркостью 4000 нит, сдвоенную 50-Мп основную камеру, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69. Что касается Realme Narzo 90x 5G, то он будет отличаться дисплеем с частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 50-Мп тыльной камерой Sony с ИИ-алгоритмами и динамиками с увеличенной до 400% громкостью.

Официально: Nubia Z80 Ultra получит батарею на 7200 мАч…
Компания Nubia раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне Z80 Ultra, который будет представлен уж…
Продажи iPhone 17 сильно превысили ожидания аналитиков…
Линейка iPhone 17 показывает куда лучшие результаты, чем ожидали многие аналитики — первые продажи дали A…
В сеть слили дизайн смартфона Honor 500…
Компания Honor официально подтвердила скорый запуск новой линейки смартфонов серии 500 в Китае, открыв пр…
OnePlus Ace 6T показали на рендерах…
Известный информатор Evleaks поделился качественными изображениями смартфона OnePlus Ace 6T, релиз которо…
Подтвержден прямоугольный дизайн Nubia Z80 Ultra…
Компания ZTE опубликовала тизер флагманского смартфона Nubia Z80 Ultra, который еще не был представлен оф…
Бюджетный смартфон HONOR X5c Plus получит 90-Гц экран…
Профильный ресурс Xpertpick опубликовал изображения и подробности о характеристиках бюджетного смартфона …
На рынке закончилась память для смартфонов…
Растущий спрос на высокоскоростную память HBM, связанную с развитием искусственного интеллекта, уже вызыв…
Характеристики XR-шлема Samsung слили в сеть…
Ожидается, что Samsung представит свою XR-гарнитуру под кодовым названием Project Moohan уже в этом месяц…
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor