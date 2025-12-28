Тонкий Infinix Note Edge получит АКБ на 6500 мАч

Известный информатор Парас Гуглани опубликовал изображение и характеристики смартфона Infinix Infinix Note Edge, который еще не был представлен официально. Отметим тонкий корпус, круглый блок основной камеры с двумя модулями и дополнительную кольцевую подсветку. Что до характеристик, смартфону приписывают наличие процессора MediaTek Dimensity 7100 5G, изогнутого 3D AMOLED-экрана с разрешением 1,5K, батареи ёмкостью 6500 мАч и предустановленной операционной системы Android с тремя номерными обновлениями в будущем.

Напомним, что недавно был выпущен планшет Infinix XPad Edge, в оснащение которого вошел 13,2-дюймовый дисплей с разрешением 2.4K и частотой обновления 90 Гц, 6-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 685, 8 ГБ оперативной и256 ГБ флеш-памяти, две 8-Мп камеры, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт, четыре динамика и металлический корпус массой 588 граммов.
