Honor 600 Lite уже поступил в продажу

Серия смартфонов Honor 500 вышла в Китае всего три месяца назад и до сих пор не появилась на мировом рынке, однако компания уже представила первый смартфон линейки 600. Модель Honor 600 Lite была официально анонсирована и уже поступила в открытую продажу в Малайзии и Словакии — смартфон получил 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой локальной яркостью до 6500 нит. В экране предусмотрен вырез в форме «капсулы», где размещена фронтальная камера на 16 Мп, а также оптический сканер отпечатков пальцев. Корпус устройства выполнен с алюминиевой рамкой и стеклянной задней панелью, смартфон имеет защиту уровня IP66, что означает устойчивость к попаданию пыли и воды.

В основе устройства установлен процессор MediaTek Dimensity 7100 Elite, который работает вместе с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Основная камера досталась новинке от Honor 400 Lite — она включает главный сенсор на 108 Мп и сверхширокоугольный модуль на 5 Мп. Также предусмотрена отдельная кнопка AI Camera, позволяющая быстро открыть камеру, сделать фото или видео, а также активировать функции визуального искусственного интеллекта. Смартфон работает на системе MagicOS 10, созданной на базе Android 16, а за автономность отвечает аккумулятор емкостью 6520 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Honor 600 Lite стоит 1299 малайзийских ринггитов или около 330 долларов, что весьма доступно по современным меркам.
Смартфон Redmi Turbo 5 показали на фото перед релизом …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился живыми фотографиями смартфона Redmi Turbo 5, который…
POCO X8 Pro Iron Man Edition готов к выходу…
В базе данных регулятора NBTC обнаружилось упоминание смартфона POCO X8 Pro Iron Man Edition. Технические…
Motorola Edge 70 Fusion показали в пяти расцветках…
Авторитетный инсайдер Evan Blass опубликовал пресс-изображения среднебюджетного смартфона Motorola Edge 7…
Официально: Motorola Edge 70 Fusion готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что официальная презентация смартфона Edge 70 Fusion состоится 6 марта в Инди…
Xiaomi 17 Ultra оценили в 995 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент топовых смартфонов моделью Xiaomi 17 Ultra, которая основана на 3-н…
iPhone 18 Pro выйдет без физического слота под SIM-карту…
Похоже, в экосистеме устройств Apple формируется устойчивая тенденция — будущие iPhone 18 Pro и iPhone 18…
Представлен флагманский смартфон Dreame RS1…
Компания Dreame представила свои первые смартфоны – Dreame RS1, Dreame E1 и Dreame Air1. Первый оснастили…
Флагманский OPPO Find X9s получит топовый процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о компактном флагмане OPPO Find X9s, к…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor