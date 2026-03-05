Honor 600 Lite уже поступил в продажу

Серия смартфонов Honor 500 вышла в Китае всего три месяца назад и до сих пор не появилась на мировом рынке, однако компания уже представила первый смартфон линейки 600. Модель Honor 600 Lite была официально анонсирована и уже поступила в открытую продажу в Малайзии и Словакии — смартфон получил 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой локальной яркостью до 6500 нит. В экране предусмотрен вырез в форме «капсулы», где размещена фронтальная камера на 16 Мп, а также оптический сканер отпечатков пальцев. Корпус устройства выполнен с алюминиевой рамкой и стеклянной задней панелью, смартфон имеет защиту уровня IP66, что означает устойчивость к попаданию пыли и воды.

В основе устройства установлен процессор MediaTek Dimensity 7100 Elite, который работает вместе с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Основная камера досталась новинке от Honor 400 Lite — она включает главный сенсор на 108 Мп и сверхширокоугольный модуль на 5 Мп. Также предусмотрена отдельная кнопка AI Camera, позволяющая быстро открыть камеру, сделать фото или видео, а также активировать функции визуального искусственного интеллекта. Смартфон работает на системе MagicOS 10, созданной на базе Android 16, а за автономность отвечает аккумулятор емкостью 6520 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Honor 600 Lite стоит 1299 малайзийских ринггитов или около 330 долларов, что весьма доступно по современным меркам.