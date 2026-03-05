Honor 600 Lite уже поступил в продажу

В основе устройства установлен процессор MediaTek Dimensity 7100 Elite, который работает вместе с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Основная камера досталась новинке от Honor 400 Lite — она включает главный сенсор на 108 Мп и сверхширокоугольный модуль на 5 Мп. Также предусмотрена отдельная кнопка AI Camera, позволяющая быстро открыть камеру, сделать фото или видео, а также активировать функции визуального искусственного интеллекта. Смартфон работает на системе MagicOS 10, созданной на базе Android 16, а за автономность отвечает аккумулятор емкостью 6520 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Honor 600 Lite стоит 1299 малайзийских ринггитов или около 330 долларов, что весьма доступно по современным меркам.