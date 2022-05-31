Honor 70 5G официально представлен

Honor представила смартфон Honor 70 5G, базовую модель новой линейки Honor среднего уровня. Слухи активно приписывали этому смартфону чипсет Snapdragon 7 Gen 1, но в итоге Honor 70 5G получил Snapdragon 778G Plus, как и в смартфонах серии Honor 60.

Смартфон имеет тройную камеру с тремя сенсорами — разрешением 54, 50 и 2 Мп. Первый — это совершенно новый оптический формат Sony IMX800 1/1,49 дюйма. В основном модуле используется широкоугольный объектив, а во втором модуле с 50-дюймовым сенсором используется сверхширокоугольный объектив.

Фронтальная камера, встроенная в экран, использует сенсор с разрешением 32 Мп. Дисплей Honor 70 5G изогнутый. Толщина устройства 7,91 мм, а вес 178 грамм. Новинка работает под управлением Android 12 с интерфейсом Magic UI 6.1. Емкость аккумулятора составила 4800 мАч, максимальная мощность проводной зарядки — 66 Вт. В комплектации устройства также есть NFC-адаптер, а сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Цены следующие: 8/256 ГБ — 2700 юаней (405 долларов), 12/256 ГБ — 2999 юаней (450 долларов), 12/512 ГБ — 3399 юаней (510 долларов). Продажи стартуют 7 июня.