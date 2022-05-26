Honor 70 представят 30 мая

Компания Honor готовится к запуску новой линейки устройств в конце текущего месяца, и в преддверии этого релиза компания раскрыла более подробную информацию о своей будущей линейке флагманов на платформе микроблогов Weibo, касающуюся некоторых из ее основных функций. Судя по информации производителя, будет три модели Honor 70: Honor 70, 70 Pro и 70 Pro+. Каждый из них будет оснащен недавно анонсированными процессорами Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, MediaTek Dimensity 8000 и Dimensity 9000 соответственно. Кроме того, все модели будут использовать дисплеи BOE OLED, и все они будут поддерживать высокочастотное затемнение PWM, а две модели Pro будут поддерживать динамическую частоту обновления LTPO.

Более того, все модели Honor 70 будут использовать большой сенсор камеры IMX800 с разрешением 54 МП, размером сенсора 1/1,49 дюйма и объективом с диафрагмой f/1,9. Honor даже предоставила несколько примеров снимков и все они выглядят великолепно, но хотелось бы дождаться релиза и протестировать камеры самостоятельно. Кроме того, компания Honor подтверждает, что Honor 70 будет поддерживать зарядку мощностью 66 Вт, а Honor 70 Pro и 70 Pro+ — быструю зарядку до 100 Вт. Это, конечно, не рекорд для современного рынка смартфонов, но всё равно показатели очень даже достойные. Серия Honor 70 будет полностью представлена ​​​​для китайского рынка 30 мая, но подробности о глобальной доступности еще не поступили — возможно, об этом расскажут уже на презентации.