Honor 70 представят 30 мая

Более того, все модели Honor 70 будут использовать большой сенсор камеры IMX800 с разрешением 54 МП, размером сенсора 1/1,49 дюйма и объективом с диафрагмой f/1,9. Honor даже предоставила несколько примеров снимков и все они выглядят великолепно, но хотелось бы дождаться релиза и протестировать камеры самостоятельно. Кроме того, компания Honor подтверждает, что Honor 70 будет поддерживать зарядку мощностью 66 Вт, а Honor 70 Pro и 70 Pro+ — быструю зарядку до 100 Вт. Это, конечно, не рекорд для современного рынка смартфонов, но всё равно показатели очень даже достойные. Серия Honor 70 будет полностью представлена для китайского рынка 30 мая, но подробности о глобальной доступности еще не поступили — возможно, об этом расскажут уже на презентации.