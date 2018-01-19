Honor 7X, LeEco Le Pro 3 AI и Moto M

LightInTheBox, как всегда предлагает любителям красивых смартфонов в своем магазине грандиозные скидки .Honor 7X с 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, 16-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, чипсетом Kirin 659 и 5,93" экранм 18:9 стоит $228,25. LeEco LePro 3 AI edition с узнаваемым личиком двойной камеры, чипсетом Helio X25, 5,5" Full HD-экраном, аккумулятором на 4000 мАч, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ ПЗУ стоит $149,99. Ещё чуть дешевле, $145,99, стоит Moto M с редким чипсетом Helio P15, 5,5" Full HD-дисплеем, 4 ГБ RAM и 32 ГБ ROM, 16-Мп и 8-Мп фотомодулями и батареей на 3050 мАч.