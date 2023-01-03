Honor 80 GT появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам смартфона Honor 80 GT, который оценен в 475 и 520 долларов за версии с 12/256 ГБ и 16/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка характеризуется производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, прошивкой MagicOS 7.0 на базе ОС Android 13, большой системой охлаждения испарительной камерой площадью 4386 мм2, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 1400 кд/м2, тройной тыльной камерой с главным 54-Мп модулем на базе датчика Sony IMX 800, толщиной 7,9 мм, массой 187 граммов, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт.
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