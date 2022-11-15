Honor 80 представят 23 ноября

Вчера в сети появились не очень качественные фотографии из пресс-релиза, посвящённого смартфону Honor 80, а сегодня официально представитель компании заявил, что устройство будет представлено 23 ноября. Соответственно, через неделю пользователи получат ответы на всех интересующие их вопросы относительно того, каким должен быть современный смартфон и какие у него должны быть преимущества, чтобы устройства других производителей выглядели менее привлекательно. Дело в том, что Honor 80 является представителем флагманского сегмента с достаточно внушительной стоимостью, плюс у гаджета необычный дизайн, а значит, производитель явно планирует удивлять аудиторию и конкурировать с топовыми игроками на рынке флагманов.

Пока что можно сказать, что у гаджета будет интересная система камер, но исключительно в эстетическом понимании — говорить о камерах сейчас рано, так как реальных характеристик или примеров производитель предоставлять не будет. Кроме того, сложно представить, чтобы камеры Honor 80 были лучше, чем у других флагманов, ведь они используют идентичные датчики изображения, да и алгоритмы обработки фотографий у компании далеко не лучшие. Будем надеяться, что устройство будет выглядеть более или менее привлекательно даже без учёта тыльной панели, ведь всем понятно, что привлечь внимание аудитории только на дизайне уже не выйдет. Тем более, когда речь идёт о компании Honor, которая сейчас активно набирает популярность.
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