Honor 80 представят 23 ноября

Пока что можно сказать, что у гаджета будет интересная система камер, но исключительно в эстетическом понимании — говорить о камерах сейчас рано, так как реальных характеристик или примеров производитель предоставлять не будет. Кроме того, сложно представить, чтобы камеры Honor 80 были лучше, чем у других флагманов, ведь они используют идентичные датчики изображения, да и алгоритмы обработки фотографий у компании далеко не лучшие. Будем надеяться, что устройство будет выглядеть более или менее привлекательно даже без учёта тыльной панели, ведь всем понятно, что привлечь внимание аудитории только на дизайне уже не выйдет. Тем более, когда речь идёт о компании Honor, которая сейчас активно набирает популярность.