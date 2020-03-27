Honor 8A Prime уже в России

На территории России начались официальные продажи смартфона Honor 8A Prime, который продают всего за 9990 рублей. Нужно отметить, что этот смартфон сразу привлекает к себе внимание именно стоимостью, так как многие пользователи не могут себе позволить смартфон за тысячу долларов или даже за 500 долларов. Да и не каждому нужен флагман, ведь не все из нас фотографы или геймеры. Для пользователя, который хочет просто общаться в социальных сетях, звонить, пользоваться интернетом и всем в этом духе 8A Prime подойдет просто идеально. Обязательно стоит обратить свое внимание на данный гаджет в том случае, если вы очень хотите доступное и качественное решение для повседневного использования, работы и развлечений. Ждем на прилавках магазинов.