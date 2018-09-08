Honor 8X с двойной тыльной камерой

Смартфон Honor 8X выйдет в в этом году среднего класса и с очень привлекательными характеристиками. Габариты изделия: 7,8 х 76,6 х 160,4 мм при весе 175 граммов. В наличии 4 либо 6 Гб системной памяти и 64 или 128 Гб внутренней, модули Wi-Fi, Bluetooth 5, 4G VoLTE, GPS+ГЛОНАСС, аккумуляторная батарея на 3750 мА/ч (быстрая подзарядка), основная камера на 2 + 20 Мп и лицевая на 16 Мп (обе с функциями на основе ИИ и способностью распознавать до 500 сцен съемки), два SIM-слота и один microSD, сканер отпечатка пальца.Разрешение 6,5-дюймового дисплея (19,5:9) – 2340 х 1080 точек (Full HD+). Реализована поддержка технологии графического ускорения GPU Turbo и распознавания игровых сцен в реальном времени. Стоимость смартфона составит 300 долларов.