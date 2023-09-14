Honor 90 будет стоить 45 тысяч рублей

Компания Honor решила пересмотреть цены на смартфон Honor 90 в России. Об этом сообщает профильный интернет-ресурс «Mobiltelefon» со ссылкой на собственные источники. Изначально базовая версия должна была стоить 55 тысяч рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Теперь было решено выпустить её за 45 тысяч рублей. Вариант на 12/512 ГБ обойдется в 50 тысяч рублей. Старт продаж намечен на 29 сентября.

Напомним, что Honor 90 характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и рекордной частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 2 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, батареей ёмкостью 5000 мАч, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 183 грамма.