Honor 9X Pro без сервисов Google на глобальном рынке

Китайская компания Huawei представила на глобальном рынке смартфон Honor 9X Pro

На глобальном рынке смартфон Honor 9X Pro уже продается но с процессором Kirin 810, вместо процессора Kirin 710. Но смартфон лишилась сервисов Google, так как процессор Kirin 810 не сертифицирован, из за санкций с США. Вместо Google, компания Huawei предлагает магазин приложений Huawei AppGallery и виртуального помощника Huawei Assistant.

В остальном смартфон Honor 9X Pro остался прежним, продажи на глобальном рынке стартуют в марте месяце 2020 года ценником в 250 евро.