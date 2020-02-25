Honor 9X Pro без сервисов Google на глобальном рынке

2020-02-25, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Honor 9X Pro; [59]
Китайская компания Huawei представила на глобальном рынке смартфон Honor 9X Pro

На глобальном рынке смартфон Honor 9X Pro уже продается но с процессором Kirin 810, вместо процессора Kirin 710. Но смартфон лишилась сервисов Google, так как процессор Kirin 810 не сертифицирован, из за санкций с США. Вместо Google, компания Huawei предлагает магазин приложений Huawei AppGallery и виртуального помощника Huawei Assistant.

В остальном смартфон Honor 9X Pro остался прежним, продажи на глобальном рынке стартуют в марте месяце 2020 года ценником в 250 евро.

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