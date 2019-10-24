Honor 9X вышел в двух комплектациях

Мы уже привыкли к тому, что производители достаточно часто выпускают свои смартфоны с разными наборами начинки — у одного смартфона столько-то памяти, у другого столько-то, а у третьего максимальный набор. Однако создатели смартфона Honor 9X пошли еще дальше и представили смартфон, у которого есть на тыльной стороне две или три камеры. Вы сами выбираете комплектацию, которая вам больше подходит по целому ряду параметров. Кому-то нужна третья камера, а кто-то берет смартфон не для фото, а для работы или просто общения в интернете. Зачем платить лишние деньги за смартфон, когда есть вариант без ненужной камеры? Это отличное решение, которое неплохо бы взять на заметку большинство производителей на мобильном рынке. Это просто шикарно.