Honor Band 5i добавили поддержку измерения SpO2

Разработчики Huawei выпустили крупное обновление системы для смарт-браслета Honor Band 5i.

Обновление вышла с номером сборки 1.0.5.86 и весит 4.54 МБ. Разработчики компаний Huawei, в обновление добавили поддержку новых языков: португальский, испанский, вьетнамский, филиппинский, арабский и малайский.

Одной из главных особенностей обновления, является активация датчика измерения уровня кислорода в крови SpO2. Также с обновлений появился виджет для управления музыкой, благодаря которой можно переключать треки и регулировать громкость. Функция будет работать со смартфонами на Android 5.0 и выше.