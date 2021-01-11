Honor Band 6 официально представлен

Несколько месяцев назад Honor, которая в то время входила в состав Huawei, анонсировала фитнес-трекер нового поколения — Honor Band 6. Сегодня данное устройство было представлено для мировых рынков на выставке CES 2021. Изюминкой этого носимого устройства является то, что оно оснащено большим дисплеем по сравнению с другими устройствами на данном рынке. Honor Band 6 может похвастаться 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 194 x 368 пикселей и стеклом 2.5D, тогда как потенциальные оппоненты привлекают внимание гораздо более компактными решениями. Что касается функций, устройство поставляется с поддержкой 10 спортивных режимов, мониторингом уровня кислорода в крови, 24-часовым мониторингом сердечного ритма Huawei TruSeen 4.0, мониторингом сна Huawei TruSleep и мониторингом менструального цикла.