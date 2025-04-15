Honor GT Pro показали на фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал фотографии смартфона Honor GT Pro, официальный релиз которого ожидается до конца апреля. Отметим шильдик GT в самом углу блока основной камеры и плоский дисплей с врезанной фронтальной камерой. По данным источника, аппарат оснастят топовой 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, продвинутым стереозвучанием благодаря двум равнозначным динамикам (1216) снизу и сверху, металлической рамой, оперативной памятью стандарта LPDDR5X Ultra и флеш-памятью UFS 4.1. Напомним, что выпущенный в конце прошлого года HONOR GT основан на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.