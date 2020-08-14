Honor Готовит свой игровой ноутбук

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Huawei, а точнее, её дочерняя компания Honor, готовит к релизу свой новый ноутбук. Теперь оказалось, что это не просто ноутбук, а полноценное игровое устройство на процессоре компании Intel. Вероятно, производитель решил привлечь внимание аудитории своей новой разработкой, которая предоставляет действительно крутой опыт использования устройства. О других характеристиках продукта у нас информации нет, да и даже у инсайдеров ее нет, а значит, стоит подождать, пока производитель не представит новинку официально, а потом уже можно будет говорить более предметно по этому поводу. Ждем релиза игрового ноутбука Honor в ближайшем будущем.

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