Honor Готовится к релизу Magic7 RSR Porsche Design

Судя по информации западных инсайдеров, компания Honor готовится к релизу нового смартфона Magic7 RSR Porsche Design, который, как и предыдущие модели серии RSR, вдохновлён дизайном автомобилей Porsche. Источники издания Digital Chat Station сообщили, что в новом смартфоне будет установлена большая батарея с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт при проводной зарядке и 80 Вт при беспроводной. Также Magic7 RSR сохранит основные характеристики Magic6 RSR, включая 6,8-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1280p. Но, в отличие от предыдущей модели, экран будет изогнут со всех четырёх сторон, что придаст устройству более элегантный и уникальный вид. Впрочем, это было ожидаемо — сейчас это новая мода.

Ещё смартфон получит фронтальную камеру на 50 Мп с 3D-сканером лица и датчиком ToF для безопасного распознавания лиц, а также ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном. Защита корпуса будет соответствовать стандартам IP68/IP69, что обеспечивает защиту от воды и пыли на достаточно высоком уровне. А за производительность гаджета будет отвечать флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, аналогичный тому, который установлен в Honor Magic7 Pro. Основная камера устройства получит три сенсора, выстроенных в квадратный островок, напоминающей фары Porsche Taycan Turbo GT. А вот про стоимость пока что информации нет, но можно предположить, что устройство будет достаточно дорогим.
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