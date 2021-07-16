Honor Magic 3 показали на рендерах

Honor выпустит серию смартфонов Honor Magic 3 уже совсем скоро, 12 августа. А теперь свежая утечка от издания Digital Chat Station раскрыла ключевые характеристики Magic 3, кроме того, просочился рендер, который позволяет увидеть дизайн задней части данного смартфона. Информатор сообщил, что предстоящая серия смартфонов Magic 3 имеет кодовое название Elizabeth — похоже, что модели ELZ-AN00, ELZ-AN10 и ELZ-AN20, которые появились в базе данных сертификационной платформы TENAA, принадлежат к семейству Magic 3. А ещё ниже показан вид сзади предполагаемого смартфона Magic 3, на котором видно, что установка с четырьмя камерами расположена в центре верхней части задней панели телефона.

Дополнительно инсайдер заявил, что инженерный прототип Magic 3 оснащен 6,76-дюймовым OLED-экраном с чрезвычайно изогнутыми краями. Экран будет иметь вырез в форме таблетки в верхней части, что означает, что он будет оснащен двумя фронтальными камерами. Ожидается, что экран будет иметь разрешение 2772 x 1344 пикселей, но, конечно, стоит понимать, что это неофициальная информация. Кроме того, различные аналитики считают, что это может быть один из первых смартфонов с чипсетом Snapdragon 888 Plus, который представляет собой разогнанную версию Snapdragon 888. Стандартная модель в линейке Magic 3 будет поставляться с зарядным устройством на 66 Вт, тогда как более дорогая модель может быть оснащена зарядным устройством на 100 Вт и беспроводным зарядным устройством на 50 Вт.