Honor Magic 3 показали на рендерах

Дополнительно инсайдер заявил, что инженерный прототип Magic 3 оснащен 6,76-дюймовым OLED-экраном с чрезвычайно изогнутыми краями. Экран будет иметь вырез в форме таблетки в верхней части, что означает, что он будет оснащен двумя фронтальными камерами. Ожидается, что экран будет иметь разрешение 2772 x 1344 пикселей, но, конечно, стоит понимать, что это неофициальная информация. Кроме того, различные аналитики считают, что это может быть один из первых смартфонов с чипсетом Snapdragon 888 Plus, который представляет собой разогнанную версию Snapdragon 888. Стандартная модель в линейке Magic 3 будет поставляться с зарядным устройством на 66 Вт, тогда как более дорогая модель может быть оснащена зарядным устройством на 100 Вт и беспроводным зарядным устройством на 50 Вт.