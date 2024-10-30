Honor Magic 7 оценили в 630 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor Magic 7, которая основана на флагманской 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2800:1264 точки, адаптивной кадровой частотой 1-120 Гц, частотой ШИМ 4320 Гц и глобальной пиковой яркостью 1600 нит, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5650 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, селфи-камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим приближением), поддержкой спутниковой связи Beidou для SMS, ультразвуковым дактилоскопом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69 и операционной системой Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0 «из коробки». Смартфон станет доступен для покупки в Китае с 8 ноября по цене от 630 долларов.

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