Honor Magic V2 появился в европейской продаже

Компания Honor выпустила в европейскую продажу складной смартфон Honor Magic V2, который вышел в Китае еще прошлым летом. Аппарат доступен в черном и фиолетовом цветовых вариантах по цене в 2000 евро за вариант с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. В стоимость также входит услуга по замене экрана в случае поломки.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,43-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2376:1060 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2344:2156 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, двумя 16-Мп селфи-камерами и тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х), батареей ёмкостью 5000 мАч и системой охлаждения площадью 29 000 мм2.