Honor Magic V2 показали на фото после анонса

В сети появилась подборка качественных фотографий представленного вчера Honor Magic V2, который с толщиной в разложенном состоянии 9,9 мм стал самым тонким складным смартфоном. Новинка также может похвастаться массой 231 г., 6,43-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2376:1060 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2344:2156 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, двумя 16-Мп селфи-камерами и тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х), батареей ёмкостью 5000 мАч, системой охлаждения площадью 29 000 мм2, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, разъемом USB-C (USB 3.1 Gen 1) и стереодинамиками.