Honor Magic V2 продают со скидкой в 40 тысяч рублей

Крупнейшие отечественные ретейлеры начали предлагать большую скидку на складной смартфон Honor Magic V2, который изначально вышел у нас по цене в 180 тысяч рублей. Теперь же его можно приобрести со скидкой в 40 тысяч рублей.

Напомним, что аппарат характеризуется корпусом толщиной в разложенном состоянии 9,9 мм и массой 231 грамм, 6,43-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2344:2156 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, двумя 16-Мп фронтальными камерами и тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х).
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